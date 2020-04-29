Сменивший пол певец Оскар заразился в США коронавирусом

Москва, 29 апреля. Российский певец Оскар, ранее объявивший себя женщиной и взявший псевдоним Скарлетт Ля Куин, рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией.

В беседе с «Афишей Daily» певец сообщил, что оказался в Нью-Йорке в самый разгар пандемии. Первый симптомы он почувствовал еще до закрытия города на карантин – у него заболело горло и началось общее недомогание. Еще через неделю началась слабость, неприятное чувство в груди и легкое удушье.

Певец обратился в больницу за помощью, но из-за загруженности клиники ему отказали в госпитализации, ограничившись тестом на CoViD-19. Его результат пришел через неделю и оказался положительным. Лечащий врач исполнителя признался, что ничем не может помочь, так как у него нет нужных лекарств.

«Фишка с этим вирусом ещё такова, что, как только тебе становится лучше, на следующий день или под вечер симптомы возобновляются. Так продолжалось около месяца», — рассказал Оскар.

Он добавил, что власти Нью-Йорка, очевидно, не были готовы к пандемии – в городе катастрофически не хватало тестов, масок и антисептиков.

Ранее ФАН сообщало, что врачи в Нью-Йорке приступили к испытаниям лекарства от изжоги, чтобы изучить его эффективность в борьбе с коронавирусом. Сразу несколько нью-йоркских больниц начали испытания лекарств от изжоги, которые содержат в составе вещество фамотидин. Предполагается, что оно может оказаться действенным как средство для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Сейчас в испытаниях принимают участие 187 пациентов в 23 больницах города. По оценкам врачей, свое согласие на прием этого вещества могут дать как минимум 1,2 тысячи больных.