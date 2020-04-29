Умер Великий магистр Мальтийского ордена

Рим, 29 апреля. Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангуинетто скончался в Риме на 76-м году жизни, сообщила пресс-служба католического ордена.

Далла Торре был госпитализирован во вторник в одну из клиник в критическом состоянии.

РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве Мальтийского ордена сообщает, что Великий магистр не был инфицирован COVID-19. По предварительным данным, Далла Торре скончался в результате развития онкологического заболевания.

По данным источника, Великий магистр «работал буквально до самого последнего времени». Последняя его рабочая поездка состоялась в январе Республику Бенин. После этого он почувствовал себя плохо.

В конце апреля 2017 года, спустя три месяца после отставки Мэтью Фестинга в качестве Князя и Великого Магистра, Далла Торре был избран исполняющим обязанности главы Мальтийского ордена в качестве лейтенанта Великого Магистра. Он занимал эту должность до 2 мая 2018 года, когда был избран Князем и Великим магистром.