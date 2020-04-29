Украинцам продают антисептики по завышенным в 20 раз ценам

Киев, 29 апреля. «Укрспирт» производит достаточно дешевого сырья для антисептиков, но они продаются в аптеках по завышенным ценам, государство ничего не делает для сдерживания цен на товар первой необходимости в условиях пандемии, заявил экономист Максим Гольдарб в эфире программы «Принцип Гольдарба».

«Мы за 3 недели произвели 3 млн литров сырья для антисептиков, это спиртовой раствор с 90% спирта. То есть, по сути, отечественная госкорпорация «Укрспирт» решила проблемы с антисептиками, она дает сырье, «пожалуйста, берите», она говорит предпринимателям», — отмечает экономист.

По словам Гольдарба, из одного литра сырья, произведенного «Укрспиртом» можно произвести около 25 баночек антисептика.

«Они берут за 50 гривен литр, делают не меньше 25 таких баночек и каждую продают по 50 грн, по 40 грн по 30 грн, то есть, навар 20-ти кратный. Наркотики не приносят столько, сколько приносят на Украине пандемия и торговля во время пандемии нужными людям товарами», — заявил Гольдарб.

Он говорит, что от Зеленского никто не требует постройки атомной станции — достаточно лишь просто контролировать цены на товары первой необходимости.

«У вас же огромная армия контролеров, вы назначаете на эти должности, кто-то даже уже успешно торгует этими должностями», — выразил недовольство Гольдарб.

По его словам, государство появляется только тогда, когда надо штрафовать людей за нарушение самоизоляции.

Ранее экономист критиковал Зеленского за рост стоимости самых доступных продуктов на Украине в почти 2 раза. По его словам, капуста подорожала на 86%, морковка и свекла — почти на 50%, картошка — на 40%, гречка — в 1,5 раза.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».