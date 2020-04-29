Возвращающиеся на родину российские школьники рассказали о злоключениях в США

Нью-Йорк, 29 апреля. Российские школьники, участвовавшие в образовательных программах в США, рассказали о злоключениях, через которые им пришлось пройти в Штатах перед возвращением на Родину из-за пандемии коронавируса.

Россияне должны вылететь из аэропорта JFK Нью-Йорка в 2.20 по московскому времени. По данным российского генконсульства, в Россию вернутся около 320 жителей Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

В общественной организации «Русская молодежь Америки» сообщили РИА Новости, что этим рейсом улетят 19 школьников.

Артем находился на обучении в США по программе, которая стартовала в августе и завершалась в мае. Он рассказал, что его агентство в начале апреля сообщило ему, что больше не несет ответственность за него.

«Теперь сам за себя, сказали», — рассказал Артем.

Он находился в семье сотрудницы скорой помощи. Выяснилось, что она контактировала с больным COVID-19. После этого ей пришлось самоизолироваться, а молодому человеку срочно искать новое жилье.

По его словам, проблема была в том, что агентство уже не несло ответственность за него в этой ситуации и не могло подобрать новую семью.

Школьница Ирина рассказала, что агентство, которое организовывало ее обучение, только неделю назад поинтересовалось, не хочет ли россиянка вернуться на родину.

«Никаких новостей о коронавирусе не предоставляли. Предложили написать в посольство только в конце апреля», — рассказала она.

Ранее о бедственном положении российских школьников в связи с пандемией коронавируса посольству РФ сообщили в Госдепе США. Американская сторона также заявила, что не несет никакой ответственности за детей, и отказалась предоставлять какие-либо данные о подростках, передавал «Царьград».

Позднее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что часть «застрявших» в США российских школьников отправится на родину из Нью-Йорка во вторник.

Антонов рассказал, что его коллеги пытаются собрать оказавшихся в трудной ситуации в США российских детей из 15 штатов, и обратил внимание, что большей части подростков на пути в Россию предстоит несколько пересадок.

По его словам, полностью проблема возвращения детей на родину еще не решена, «предстоит большая работа по выяснению точного количества застрявших школьников».

На сегодняшний день Соединенные Штаты остаются лидером в мире как по числу заражений, так и по числу смертей от COVID-19. По данным на 28 апреля, число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в США превысило 1 миллион. Зафиксировано 57 533 летальных исходов, передавала «Газета.ру».