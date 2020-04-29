Москва, 29 апреля. Россия выходит на плато по распространению коронавирусной инфекции, заявил сенатор Алексей Пушков. Он обратил внимание на тот факт, что рост числа новых случаев значительно сократился.

«Полагаю, мы все же выходим на плато. Вот уже пять дней число новых выявленных случаев [заражения коронавирусом] колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним тысяч. Тенденция к росту небольшая — в районе пяти процентов в день», — написал он в своем Twitter.

Сенатор предположил, что снижение случаев заражения сократится после выхода на плато, как это случилось в Италии и Испании. Пушков добавил, что в России неизмеримо ниже смертность.

Ранее с аналогичным прогнозом о выходе на плато выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предположивший, что снижение числа новых заболевших начнется в середине мая.

Полагаю, мы все же выходим на плато. Вот уже 5 дней число новых выявленных случаев колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним тысяч. Тенденция к росту небольшая - в районе 5 % в день. После плато наступит снижение - как в Италии и Испании. Но смертность у нас неизмеримо ниже — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 28, 2020

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее число зараженных во всем мире достигло более 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни свыше 211 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.