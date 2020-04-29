В Раде рекомендовали отправить Саакашвили в грузинскую тюрьму

Киев, 29 апреля. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера.

Рабинович оценил итоги работы Саакашвили в Одессе. Политик говорит, что изначально местные жители возлагали на него надежды.

«Но спросите у одесситов: «как жилось вам, ребята, при Саакашвили», — и они вам ответят: «Ну, если у вас матерные слова запикиваются, то у вас будет сплошной писк в эфире», — говорит парламентарий.

Он подчеркнул, что непосредственно сам Саакашвили не имеет никакого отношения к реформам в Грузии. По словам Рабиновича, во времена его президентства они проводились под началом Кахи Бенукидзе.

«А Саакашвили давил оппозицию, убивал людей, отнимал каналы, в частности, и медиа, ну и многое другое. Когда люди восстали против него, он вывел полицию, и там были и убитые, и раненые, и так далее», — говорит украинский политик.

Рабинович в шутку предложил отправить Саакашвили на родину, чтобы тот посидел в тюрьме, и вернулся на Украину с чистой совестью. Также он посетовал, что украинские власти обещали новые лица в политике.

«При всем моем уважении к Саакашвили — это не совсем новое лицо. Мало того, это настолько уже задолбавшее лицо, что его вынимание, я думаю, самая плохая идея для их (правительства Украины. — Прим. ФАН) рейтинга», — резюмировал Рабинович.

Ранее действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ситуация с назначением Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины вызвала дефицит доверия между двумя странами. Она напомнила, что тот заочно осужден на родине, а его возможное назначение на высокую должность на Украине «вызвало обоснованную тревогу и резкую реакцию властей Грузии и общества».