В России ожидается резкое падение продаж легковых автомобилей

Москва, 29 апреля. Продажи легковых автомобилей в России в текущем году на фоне пандемии COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30%, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

Аналитики компании основывали прогноз на «стрессовом» сценарии, согласно которому восстановление и стабилизация цен на нефть ожидается к третьему кварталу 2020 года, а снятие ограничений из-за пандемии — в конце весны или начале лета, передает ТАСС.

В PwC добавили, что при отсутствии стресс-факторов падение российского авторынка составит 3,5% — до 1,57 млн машин. Однако такое развитие событий маловероятно.

По данным консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), продажи новых легковушек в России в текущем году при пессимистичном сценарии сократятся до 50% из-за пандемии коронавируса. Оптимистичный прогноз предполагает снижение продаж на 20%.

На прошлой неделе в ходе совещания по развитию автомобильной промышленности президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям в условиях пандемии COVID-19. Как передавал RT, глава государства отметил тот факт, что в первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи, что несет в себе риски сокращения рабочих мест и снижения заработных плат.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло более 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни свыше 211 тысяч человек.