Тимошенко осудила поддержавшего «глобальных спекулянтов» Зеленского за закон о земле

Киев, 29 апреля. Руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала, что ее соратники в ближайшее время обжалуют в Конституционном суде страны недавно принятый закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, подписав этот закон, встал не на сторону украинцев, а поддержал интересы «глобальных спекулянтов».

Тимошенко отметила, что ее партия до последнего пыталась отговорить президента от принятия подобного решения, но Зеленский не прислушался к ней. Она предположила, что «страх перед заказчиками» оказался сильнее чувства ответственности перед жителями Украины.

«Справедливость будет восстановлена! Земля будет возвращена украинцам! Каждый причастный к попытке кражи национального достояния — наказан!» — пообещала Тимошенко.

Закон о рынке земли, принятый Верховной радой 31 марта, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 28 апреля.

Напомним, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года отменится мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Исходя из документа, у украинских физ- и юрлиц, территориальных общин и государства появится возможность покупать землю. Законопроект разрешает владеть землей иностранцам в случае, если они получили землю по наследству. Однако они будут обязаны продать ее в течение года. Запрет на покупку земли иностранным собственникам будет действовать до 2024 года.