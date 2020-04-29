На Украине испытали «грозу беспилотников»

Киев, 29 апреля. Украинские военные провели испытания радара, который может выявлять дроны на различных высотах, сообщает «Укроборонпром».

Радар 90К6Е был презентован прошло осенью на выставке «Оружие и безопасность». Радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком предназначается для обнаружения целей, которые летят на низких, средних и больших высотах. Подчеркивается, что радар будет использоваться в зенитно-ракетных войсках.

Юрий Пащенко, глава научно-производственного комплекса «Искра», занимающегося выпуском радаров заявил, что Украина якобы уже нашла потенциального заказчика в лице одного из ближневосточных государств.

Ранее в Одесской области ВСУ провели испытания новой крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов представил данные ракеты как «угрозу» для Крымского моста.

В марте ведущие украинские военные эксперты провели мозговой штурм на тему «Ключевые акценты в развитии оборонного потенциала Украины». На нем эксперты призвали «вооружаться боевыми роботами и современными беспилотниками», однако они не озвучили откуда брать финансирование на эти проекты. Напомним, что в феврале СНБО Украины принял государственный оборонный заказ на текущий год на общую сумму 21,25 млрд гривен (примерно 850 млн долларов). Эти деньги выделены на все сферы украинской «оборонки». Для сравнения годовой военный бюджет России составляет около 80 млрд долларов.