Челябинец до смерти забил месячного сына из-за плача

Челябинск, 29 апреля. Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство месячного сына. Младенец мешал нетрезвому мужчине своим плачем, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошел еще 19 декабря в Челябинске. 29-летний пьяный отец был разъярен плачем ребенка. Отмечается, что он нанес ему несколько ударов, после чего бросил на пол. Травмы, полученные младенцем, были несовместимы с жизнью. Как отмечает URA.RU, в отношении отца было открыто уголовное производство по статье «убийство малолетнего».

«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд», — сообщают следователи.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 13-летний ребенок зарезал 7-летнего брата из-за игры на смартфоне. Тело ребенка с 15 ножевыми ранениями обнаружена мать детей. С подозреваемым работают психиатры.