Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в условиях пандемии

Москва, 29 апреля. Кибермашенники пользуются напуганностью населения пандемией коронавируса, разрабатывая новые схемы отбора денег. Они быстро сумели адаптировать преступные схемы к текущей социальной ситуации, заявил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

По словам эксперта, сегодня рост кибермошенничества связан с «напуганностью населения» из-за пандемии коронавируса. Согласно последней отчетности банков, деньги с карт и счетов клиентов в основном «уводят» при помощи социальной инженерии, связанной с коронавирусом, передает RT.

Мошенники адаптировали преступные схемы к текущей социальной ситуации.

«Это звонки «вам положена компенсация», звонки, «есть чудо-средство», «вам прописана дезинфекция всей вашей квартиры»... Или, наоборот, приходят «волонтеры», просят оплату за то, чтобы якобы сходить за продуктами. Мои коллеги делают вывод, что сейчас основной вид мошенничества происходит под прикрытием вируса. Все остальные способы простые, они никак не изменились», — уточнил Власов.

Эксперт предупредил москвичей, что стоит опасаться преступников, предлагающих «быстро и без проблем» оформить цифровой пропуск.

«Совет, который надо зарубить себе на носу: если вам позвонили и предложили сделать за деньги что-то, что вам положено бесплатно, сразу кидайте трубку. Если вы вступите в разговор, то люди, которые сидят на другом конце провода, обладающие определенными техниками внушения, вас точно разведут на что-то», — заключил эксперт.

Ранее аналогичное заявление сделали эксперты Роспотребнадзора и Минфина. По их словам, одной из самых популярных схем обмана россиян являются предложения о продаже товаров, услуг и социальных льгот, которых на самом деле нет. Преступники предлагают купить очиститель воздуха, якобы удаляющий возбудителя коронавируса, или маски с фильтром, отсеивающие инфекцию. Кроме того, в Сети мошенники продают лекарства, якобы спасающие от опасной инфекции.

Еще одной ставшей популярной схемой является предложение неких сервисов, которые якобы помогут проверить, как далеко можно отходить от дома. При этом для проверки нужно вводить данные банковской карты.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы во вторник заявили, что в столице более чем в трое выросло число преступлений, совершенных IT-преступниками, передавала «Газета.ру».