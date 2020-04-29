Лепс признался, что вынужден жить на сэкономленные средства

Москва, 28 апреля. Певец и музыкант Григорий Лепс рассказал, что несет из-за пандемии коронавируса и карантина убытки, однако с серьезными сложностями пока не столкнулся. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Мы все сейчас в непростом положении. Но пока не вижу никаких сложностей, в кармане не ощущаю», — заявил Лепс.

Он признал, что хотел бы зарабатывать больше денег, однако сейчас, в обстановке карантина, музыкант в состоянии продержаться за счет сэкономленных средств. Исполнитель рассказал, что использует освободившееся время, чтобы тратить его на семью.

«Сын Иван занимался карате, играет в шахматы, плавает в бассейне и, как ни странно, начал интересоваться музыкой», — приводит слова Лепса издание «СтарХит».

Также он рассказал, что с начала пандемии стали чаще звонить мошенники, пытающиеся получить деньги от звезд. Как правило, они предлагают перевести им деньги «на лечение». Лепс заявил, что покупается на подобные уловки, а благотворительностью занимается через фонды, которые знает сам лично.

Напомним, в феврале заслуженный артист РФ Григорий Лепс перенес в Париже операцию на голосовых связках. Это уже третье хирургическое вмешательство за последний год — артиста оперировали в мае и июле 2019 года. Лепс признавался, что это вынужденная мера. По его словам, с каждым годом работать становится все сложнее. В июле прошлого года он отметил 57-летие. Исполнитель рассказал, что старается делиться полученным опытом с более молодыми коллегами. Хорошей площадкой для этого стало шоу «Голос», где Лепс несколько сезонов являлся членом жюри.