Выходившие онлайн фильмы допустят к премии «Оскар»

Лос-Анджелес, 29 апреля. Организаторы кинопремии «Оскар» из-за пандемии коронавируса решили изменить правила отбора и впервые допустят к конкурсу картины, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

Отмечается, что данное правило будет действовать до тех пор, пока в США не будут открыты кинотеатры.

«Фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу. — Прим. ФАН), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основные и специальные категории для 93-й премии «Оскар», — сообщают организаторы.

Для участия владельцы фильма должны предоставить киноакадемии копию работы для просмотра в течение 60 дней со дня ее выхода онлайн. Организаторы отмечают, что все остальные требования для фильмов остаются в силе.

Киноакадемия напомнила, что из-за пандемии кинотеатры в округе Лос-Анжелес штата Калифорния закрылись в середине марта. Показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа является одним из главных условий для участия в «Оскаре».

Ранее стало известно, что число случаев инфицирования коронавирусом в США превысило 1 млн. В общей сложности в стране зафиксировано 57,5 тыс. летальных исходов. На сегодняшний день Штаты остаются лидером в мире как по числу заражений, так и по числу смертей от COVID-19.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.