Сбросившая более двадцати килограмм девушка раскрыла секрет своего похудения

Дели, 29 апреля. Индийская студентка Самикша Наги поделилась с журналистами секретом своего похудения – за десять месяцев ей удалось сбросить 21 килограмм.

«После большого числа неудачных попыток я выявила для себя четыре секрета похудения: целеустремленность, сила воли, терпение и правильное питание», — объяснила она.

Главным секретом она назвала уменьшение порций. По ее словам, именно это помогло ей меньше есть. Кроме того, она питалась исключительно тем, что приготовила сама дома.

Также Наги три раза в неделю полтора часа занималась спортом. Она отметила, что терять весь оказалось совсем не так сложно, как казалось в начале. В итоге, менее чем за год девушка похудела с 77 до 56 килограмм.

Напомним, что полгода назад ученые из университета Сан-Диего составили идеальный режим питания для людей, желающих сбросить вес.

Они установили, что между ужином и завтраком человека должно пройти не менее 14 часов. Такой перерыв позволит улучшить самочувствие и сжечь лишние калории.

К подобному выводу ученые пришли после проведения эксперимента. Они собрали 13 мужчин и 6 женщин с нарушением обмена веществ, которые вели нездоровый образ жизни и злоупотребляли фастфудом. Участники эксперимента должны были есть в течение 10 часов, а остальные 14 часов — голодать. При этом им приходилось вести пищевые дневники и заниматься спортом.

Через 12 недель уровень холестерина в крови голодающих снизился на 11%, а артериальное давление — на 4-8 пунктов. И мужчины, и женщины за это время похудели в среднем на 3 кг, а их качество сна улучшилось.