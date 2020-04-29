Вашингтон, 29 апреля. Уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса к июню может достичь уровня в 16-20%, заявил старший советник американского президента Дональда Трампа Кевин Хассетт.

Уровень безработицы в Штатах на данный момент составляет около 4%. По прогнозам Хассета, к середине года этот уровень возрастет почти до 20%.

«Безработица к тому моменту, скорее всего, достигнет уровня, который не наблюдался с 30-х годов прошлого века», — заявил советник Трампа.

Отмечается, что по данным Министерства труда США, в 1930-е годы в Штатах фиксировался рекордный уровень безработицы — 25%.

Ранее американские экономисты назвали вызванный коронавирусом кризис «медицинской комой». После введения карантина в 45 штатах розничная торговля упала на 8,7%, промышленное производство — на 5,4% (сильнейшее падение с января 1946 года), за три недели зарегистрировано 22 млн безработных. Все это говорит о том, что в стране началась рецессия.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».