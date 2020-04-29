Моющая полы в откровенном платье Мадонна возбудила поклонников

Лос-Анджелес, 29 апреля. Певица Мадонна предстала перед поклонниками в облегающем коротком черном платье с глубоким декольте во время мойки пола. Откровенные фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

«На карантине все чисто, так что расслабься», — подписала пост Мадонна.

Пост состоит из нескольких архивных черно-белых и новых снимков звезды. На некоторых снимках певица предстала перед фоловерами в откровенном платье с глубоким декольте, выгодно подчеркивающим ее формы. На снимке артистка стоит на коленях с тряпкой в руках, поверх которых надеты желтые перчатки.

Поклонники пришли в восторг от образа певицы, отметив то, насколько сексуально она выглядит: «Очень сексуальная домохозяйка!», «Как горячо!».

«Карантин никогда не выглядел лучше!» — пишет пользователь под ником andrewchristianintl.

«Aaayyyyyy самая сексуальная королева когда-либо!» - согласен с ним heychampagnepapi.

Отметились в комментариях и российские пользователи. Они отнеслись к фотосессии с изрядной долей иронии.

«Наконец-то хоть делом занялась! Главное с хлоркой мыть полы!» — пишет vansazonov.

«Хватит сиськи показывать, разврат и всякие оккультные знаки. Мадонна, возьмись уже за голову и неси в массы свет, добро, любовь, спорт и все доброжелательное», — призывает певицу louchjack.

Знаменитости, оказавшиеся в самоизоляции из-за пандемии COVID-19, продолжают общаться с фанатами в Сети. Ранее «Газета.ру» разбиралась, с чем же обращаются звезды в Instagram и Twitter к своим почитателям. При этом самым странным способом обратиться к подписчикам признали видеоролик Мадонны. 61-летняя звезда записала его, сидя в молочного цвета ванне в лепестках роз, одетая лишь в ювелирные украшения. При этом она назвала пандемию коронавируса «великим уравнителем».