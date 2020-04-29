Боня продемонстрировала подписчикам свою жировую складку

Москва, 29 апреля. Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала новое фото у себя в Instagram и пожаловалась на появившиеся у нее жировые складки.

На фотоснимке телеведущая облачена в спортивный костюм: черный топ из латекса и такие же шорты. Она слегка приспустила джинсовую куртку, из-под которой видна небольшая складка на боку.

«Что я вижу? Интересно, вы видите то же, что и я?», — поинтересовалась у подписчиков Виктория Боня.

Бывшая звезда «Дома-2» сопроводила пост хэштегами #складки #сальце #карантин. Телеведущая видимо искренне удивилась лишнему весу и не побоялась рассказать об этом в соцсетях.

Поклонники Бони удивились излишней самокритике знаменитости и поспешили поддержать ее. Они всячески пытались убедить телеведущую, что она выглядит «супер».

«Вы прекрасно выглядите!» — отмечает @elenafok1971. «Красивое тело!» — пишет @tatiana20190205. «Складок я точно не вижу, я вижу только очаровательную красотку», — заметил @romapechnikov2020. «Пресс вижу», — подчеркнула@nasima_44. «Вижу красивую женщину», — подбодрила Боню @kateriinami.

Телеведущая не первый раз жалуется подписчикам на лишний вес. Ранее она опубликовала stories, где выразила недовольство своими килограммами. Боня регулярно рассказывает своим фолловерам о здоровом образе жизни, а также регулярно рекламирует различные сыворотки для омоложения. По ее словам, в режиме самоизоляции она набрала лишний вес.