Боня продемонстрировала подписчикам свою жировую складку

Москва, 29 апреля. Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала новое фото у себя в Instagram и пожаловалась на появившиеся у нее жировые складки.
На фотоснимке телеведущая облачена в спортивный костюм: черный топ из латекса и такие же шорты. Она слегка приспустила джинсовую куртку, из-под которой видна небольшая складка на боку.
«Что я вижу? Интересно, вы видите то же, что и я?», — поинтересовалась у подписчиков Виктория Боня.
Бывшая звезда «Дома-2» сопроводила пост хэштегами #складки #сальце #карантин. Телеведущая видимо искренне удивилась лишнему весу и не побоялась рассказать об этом в соцсетях.
Поклонники Бони удивились излишней самокритике знаменитости и поспешили поддержать ее. Они всячески пытались убедить телеведущую, что она выглядит «супер».
«Вы прекрасно выглядите!» — отмечает @elenafok1971.
«Красивое тело!» — пишет @tatiana20190205.
«Складок я точно не вижу, я вижу только очаровательную красотку», — заметил @romapechnikov2020.
«Пресс вижу», — подчеркнула@nasima_44.
«Вижу красивую женщину», — подбодрила Боню @kateriinami.
Телеведущая не первый раз жалуется подписчикам на лишний вес. Ранее она опубликовала stories, где выразила недовольство своими килограммами. Боня регулярно рассказывает своим фолловерам о здоровом образе жизни, а также регулярно рекламирует различные сыворотки для омоложения. По ее словам, в режиме самоизоляции она набрала лишний вес.