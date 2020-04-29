Москва, 29 апреля. Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое подняли лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио- и видеозвонках. Как сообщили в блоге компании, новые возможности были добавлены на фоне пандемии коронавируса.

Теперь участвовать в разговоре по видеосвязи могут до восьми человек. Прежде эта функция была доступна только тестовых версиях, сейчас ей могут воспользоваться все, кто обновят приложение.

Чтобы организовать групповой звонок, нужно нажать на его иконку, а затем добавить требуемых пользователей.

Разработчики объяснили, что решили расширить функционал из-за вспышки коронавируса.

«Из-за пандемии многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видеобеседы в WhatsApp», — сообщает блог разработчиков мессенджера.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло более 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни свыше 211 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.