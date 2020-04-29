Штраф за оскорбления в Интернете для россиян может вырасти вдвое

Москва, 29 апреля. Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для россиян с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц штраф может увеличиться до 700 тыс. рублей. Законопроект разработал член депутат-единоросс Александр Хинштейн.

Законопроект предлагает приравнять оскорбления в Интернете к публичным. В связи с этим штрафы предлагается поднять для граждан до 10 тыс. рублей, для должностных лиц установить штрафы в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; юрлиц — от 200 тыс. до 700 тыс. рублей, передает ТАСС.

За обычное оскорбление также предлагается поднять штрафы до 3-5 тыс. рублей для граждан и до 100-200 тыс. рублей для юрлиц.

Также предлагается установить штрафы для чиновников. При первом нарушении — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Комментируя свою инициативу, Хинштейн отметил, что принятие поправок не должно повлечь излишне широкого толкования оскорбления в Сети, поскольку существует «четкая формулировка», которая будет прописана в законе.

На данный момент законопроект еще не внесен в Госдуму. Парламентарий планирует внести документ на рассмотрение ГД в первоначальной редакции после получения официального отзыва кабмина.

Отметим, в середине апреля сообщалось, что Общественная палата РФ направила в Госдуму и Совет Федерации предложение ужесточить наказание за травлю и оскорбление в Интернете.

Автор инициативы, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил «Известиям», что сейчас становится актуальным введение серьезной ответственности — вплоть до уголовной — за травлю в Сети, за оскорбления. ОП предлагает внести изменения в статью 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».