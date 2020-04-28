Названы страны, извлекшие выгоду от коронавируса

Москва, 28 апреля. Названы государства, которые извлекли пользу от пандемии коронавируса. По мнению экспертов, ими стали Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея, чьи национальные валюты в последнее время укрепились на фоне возросшего доверия инвесторов, передает CNBC.

Отмечается, что все три страны успешно побороли вспышки коронавируса на своей территории. Благодаря этому, они вновь запустили национальные экономики: возобновили работу предприятий и общественных заведений, смягчили ограничения на передвижение граждан.

В итоге инвесторы стали охотнее вкладывать средства в акции местных эмитентов, которые выпускаются в местных валютах: австралийском и новозеландском долларах и корейской воне.

Эксперты говорят, что эти страны особенно выделяется на фоне других государств Азиатско-Тихоокеанского региона, которые до сих пор не преодолели последствия коронавируса. Во всех трех отмеченных странах вирус не коснулся большинства промышленных отраслей, а власти оперативно отреагировали и увеличили бюджетные расходы на поддержку пострадавших.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.