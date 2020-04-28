На Украине заведут уголовное дело против генпрокурора страны

Киев, 28 апреля. Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро инициировать уголовное производство против генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой по делу о неполном декларировании имущества, сообщает глава отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

«Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении высокопоставленного лица из-за незадекларированного имущества», — говорит Чемерис.

Ранее украинский юрист Сергей Стерненко разместил фото постановления суда о рассмотрении его жалобы на бездеятельность антикоррупционного бюро. Он подал заявление из-за отсутствия у Венедиктовой декларации на имущество — часов стоимостью 10 тыс. евро. Также у нее не было указано членство в общественной организации с признаками получения дохода.

Напомним, что Ирина Венедиктова была назначена на пост генпрокурора по предложению президента Украины Владимира Зеленского в середине марта 2020 года.

При ее назначении, Зеленский обратил внимание на то, что впервые пост генерального прокурора Украины заняла женщина. Тогда он выразил уверенность, что она запомнится украинцам не этим фактом, а своим профессионализмом на новой должности.