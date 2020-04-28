Бородина эмоционально обратилась к хейтерам в Сети

Москва, 28 апреля. Телеведущая реалити-шоу «Дом 2» Ксения Бородина обратилась к пользователям с призывом прекратить устраивать травлю публичных людей.

Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала эмоциональное обращение к пользователям, устраивающим травлю знаменитостей.

«Сейчас какой пост не напиши, какую картинку не поставь, все будет идти только с осуждением и травлей!» — возмутилась Бородина.

При этом она уличила фоловеров в лицемерие.

«Вот вам-то хорошо говорить, а нам вот есть нечего и при этом 15 куличей на столе, вино рекой и шашлыки!» — привела она пример.

Звезда отметила, что понимает проблемы, сложившиеся из-за пандемии как в стране, так и мире. Но подчеркивает, что не она в этом виновата.

«Зачем заходить на страницу к публичному человеку, если все так бесит в нем и раздражает сейчас?! Я что, вас работы лишила? Зарплаты? Я вас уволила? Прошу денег? Возьмите себя в руки уже, прекратите заниматься травлей публичных людей!» — написала она.

Телеведущая призвала пользователей быть добрее и тактичнее.

«Если вы пишете, мол, мне кушать нечего, тогда откуда у вас время на комментарии, простите? Я бы искала все возможности накормить семью, а не комменты строчить!» — подытожила Бородина.

Отметим, на днях разгорелся скандал вокруг коллеги Бородиной Регины Тодоренко, которая заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что на них поднимают руку. В частности, она поинтересовалась, какие меры принимали пострадавшие, чтобы насилие прекратилось. Позже ведущая заявила, что в своих суждениях была неправа, и несколько раз принесла публичные извинения. Однако это не отменило решения некоторых крупных рекламодателей прекратить с ней сотрудничество. Она потеряла деловые отношения с брендами J7, Pepsi и Pampers. А популярный журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», передавала «Газета.ру».