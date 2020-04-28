Москва, 28 апреля. Телеканал RT стал первой российской компанией, которая начала проводить скрининг-тесты на антитела к COVID-19 для своих сотрудников. Ранее их проходили лишь медицинские работники.

Данные тесты позволяют понять, переболел ли человек уже коронавирусной инфекцией и есть ли у него в крови антитела, которые организм вырабатывает для борьбы с корнавирусом. Сейчас такие тесты массового проходят жители китайской Ухани, а также других населенных пунктов КНР, возвращающихся к нормальной жизни после вспышки вируса.

Тесты выполняются Институтом стволовых клеток человека и ассоциацией «Силквей Ралли», которая ранее вместе с министерством обороны России доставила тест-системы из Китая. Вместе с тестами в Россию были привезены средства защиты для военных врачей. Кроме того, на прошлой неделе «Силквей Ралли» по личному поручению главы Минобороны Сергея Шойгу провела ряд телемостов между китайскими медиками, боровшимися с COVID-19 и российскими военными врачами, пишет RT.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло более 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни свыше 211 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.