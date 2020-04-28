В России хотят ввести штрафы за использование транспорта без пропуска

Москва, 28 апреля. Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает штрафы за управлением транспортным средством без разрешения в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ размещен в электронной базе Думы.

Согласно проекту, предлагается внести коррективы в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), но в пакете сопроводительных документов отсутствует отзыв правительства РФ. Отмечается, что в таких случаях профильный комитет обычно возвращает законопроект авторам.

В тексте проекта сказано, что «управление транспортным средством без разрешения на территории, где существует угроза возникновения ЧС» влечет за собой предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф также составит 5 тыс. рублей.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что он «направлен на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь в случае возникновения ЧС». Также предлагается наделить органы МВД полномочиями рассматривать дела о подобных правонарушениях.

Ранее Дептранс сообщал, что в Москве 24 апреля около 8% автомобилистов ездили без спецпропусков, введенных на фоне пандемии коронавируса, передает «Газета.ру». Отмечается, что число машин без пропусков продолжает снижаться.