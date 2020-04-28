Валерий Меладзе задолжал десятки тысяч рублей за нарушение ПДД

Москва, 28 апреля. Певец Валерий Меладзе за минувший год 4 раза не оплатил штрафы за нарушение ПДД, в общей сложности его штраф составляет 32 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные из базы столичных мировых судебных участков.

Штрафы известному артисту назначены за несоблюдение предписаний дорожных знаков, неисполнение наказаний и неуплату парковки. Из вступивших в силу постановлений следует, что Меладзе ни разу не явился в суд на рассмотрение дел, хотя он был надлежащим образом извещен.

Согласно материалам из базы судов, Валерий Меладзе в июне 2019 года трижды привлекался к административной ответственности за несоблюдение в Москве требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, которые запрещают остановку или стоянку транспортных средств. По каждому протоколу певец был оштрафован на 3 тыс. рублей.

Однако звезда Меладзе ни один из этих штрафов так и не уплатил. Ему составили еще 3 протокола за неуплату штрафов в установленный законом срок.

Последний протокол был зарегистрирован в середине апреля. Певец не уплатил штраф в размере 5 тыс. рублей за неоплаченное размещение машины на платной парковке.

Ранее сообщалось, что московский адвокат подал жалобы на артиста Михаила Боярского в МВД, Генпрокуратуру и Следственный комитет. Поводом для жалоб стали неправильные парковки, передает «Газета.ру».