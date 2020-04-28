Сафронов объяснил, почему его внебрачный сын потерпел неудачу в суде

Москва, 28 апреля. Российский художник Никас Сафронов рассказал о своем внебрачном сыне, который некоторое время назад потерпел неудачу в суде, пытаясь доказать свое родство с Сафроновым. Живописец отметил, что этого человека зовут Дмитрий Цыбульский, и он познакомился с ним пятнадцать лет назад. Тот пришел к нему в качестве клиента, однако затем объяснил, что является сыном Сафронова и попросил художника о помощи. Сам Сафронов не был уверен, что молодой человек действительно его сын, но отказывать в помощи не стал.

«Выяснилось, что это мой сын, что у него долги, семь классов образования. Что квартиру они с мамой потеряли, ее обманули, когда она вошла в какой-то бизнес. Я вспомнил его маму, хотя мы не были близки и не встречались так, чтоб я сказал, что был влюблен в нее, но я решил ему помочь», — вспоминает Сафронов.

Как объяснил Сафронов, он регулярно давал молодому человеку деньги, чтобы тот занимался бизнесом. Однако тот не справился, а деньги потратил. Спустя некоторое время Цыбульскому все же повезло, он начал зарабатывать и даже вернул часть средств Сафронову. Тогда молодой человек попытался узаконить свое родство с Сафроновым и даже взять его фамилию. Но оформление документов сорвалось.

«Я дал разрешение ему стать моим сыном официально через нотариальную контору. Написал документы. Он подавал в суды и, как ни странно, он все эти суды пропустил. Может, потому что он уехал из Вильнюса в Эстонию, где у него бизнес. Они там все заторможенные. Что-то у него пошло не так, наверное, опять расслабился. Может, выяснилось, что он не совсем мой сын, может, просто не успел оформиться», — рассказал Сафронов.

Художник добавил, что если его внебрачный сын все же доведет процесс до конца, то он его охотно поддержит.

Напомним, что ранее Сафронов опроверг слухи о своем романе с певицей Натальей Штурм. Его комментарий приводит «Пятый канал». По его словам, он познакомился со Штурм около тридцати лет назад. Вскоре после знакомства он потерял ее из виду на 10–15 лет и лишь недавно встретил снова — на программе «Звезды сошлись», где она сидела неподалеку от него.