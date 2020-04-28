Грузия констатировала «дефицит доверия» с Украиной из-за ситуации с Саакашвили 

Тбилиси, 28 апреля. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ситуация с назначением Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины вызвала дефицит доверия между двумя странами.

«Я сожалею о дефиците доверия, который уже возник между нашими странами, однако надеюсь, что интересы стран окажутся более ценными, нежели узкополитические амбиции и расчеты», — цитирует слова Зурабишвили администрация президента Грузии.

Глава государства напомнила, что Саакашвили заочно осужден в Грузии, а его возможное назначение на высокую должность на Украине «вызвало обоснованную тревогу и резкую реакцию властей Грузии и общества».

Саакашвили ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам и поручил заниматься переговорами с Международным валютным фондом и другими финансовыми организациями. Слова политика возмутили Грузию, которая пообещала отозвать своего посла, если Саакашвили займет обещанную ему должность, передавала «Газета.ру».

Во вторник стало известно, что кабмин Украины решил отозвать из Верховной рады представление на назначение Саакашвили. По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, пропрезидентская фракция «Слуга народа» отказалась поддерживать кандидатуру бывшего президента Грузии. После долгих переговоров удалось собрать лишь около 140–170 голосов депутатов из 248.

В комментарии Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что своим решение кабинет министров Украины «оказал сопротивление» офису президента, который выступал за кандидатуру Саакашвили. По его словам, отказ принимать кандидатуру Саакашвили в кабмин означает, что для Зеленского дальше будет как в мультфильме «Маугли», когда «Акела промахнулся», а «эта весть по джунглям распространяется быстро», и станет понятно, что с ним можно не считаться.