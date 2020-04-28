Москва, 28 апреля. Многие отрасли, включая предприятия, работающих в сфере IT, курьерских доставок и сельского хозяйства, видят в сложившейся на фоне пандемии ситуации дополнительные возможности, заявила министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Многие отрасли на сегодняшний день видят в этой ситуации, скажем так, окно возможностей, это и IT-подразделения, и доставка, это и сельское хозяйство, предприятия легкой промышленности, которые занимаются производством продуктов первой необходимости», — отмечает глава Минтруда.

По его словам, эти предприятия, пользуясь случаем, наращивают свои производства.

Ранее в Государственной думе прошла видеоконференция с участием депутатов и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. В ходе дискуссии прозвучали предложения о расширении кредитных каникул, ускоренном принятии ряда законов в банковской сфере и новых правилах выдачи полисов ОСАГО, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».