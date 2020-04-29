Что спасет строительную отрасль в условиях «новой нормальности»?

«Экономика России теряет около 100 миллиардов рублей в день из-за ограничений по коронавирусу», — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Новости рынков напоминают фронтовые сводки: нефть ушла в красную зону, большинство (60%) российских предпринимателей, арендующих помещения, говорят о том, что уже имеют просрочки по арендным платежам: только в марте более 65 тыс. индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность.

По оценкам ряда экспертов, в ближайшей перспективе безработица может охватить несколько миллионов человек. Картина складывается апокалиптическая. Но все ли так плохо и где искать точки роста в этом экономическом «идеальном шторме»? Разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Новая нормальность

«Российские граждане должны будут внести изменения в привычную жизнь, так как после окончания пандемии коронавируса наступит «новая нормальность», — эти слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой можно отнести не только к рядовым гражданам, но и к бизнесу, которому придется адаптироваться к новым условиям. Как и в любой кризис, точки роста нужно искать за пределами устоявшихся рамок.

Эксперты прогнозируют, что новые технологические решения могут заменить привычные технологии и изменить соотношение затрат и полученного качества. Качественно — не всегда очень дорого и очень долго. Особенно это касается строительной отрасли, которую власти, с одной стороны, видят как один из локомотивов восстановления экономики, а с другой стороны, понимают, что для того, чтобы локомотив пошел по рельсам, нужно менять подходы.

Об угрозах рынку заявил и вице-премьер России Марат Хуснуллин: он не исключил появление новых проблемных объектов в жилищном строительстве и сложностей с дольщиками из-за продолжающейся эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Строительная отрасль на грани крутого пике

По данным Росстата, в январе-марте текущего года в целом по стране введено 15,4 млн кв. м жилья, что на 4,1% больше показателя первого квартала 2019 года. Эксперты сходятся во мнении, что это последние хорошие новости в строительной отрасли в ближайшее время, и российский девелоперский рынок ждет китайский сценарий, где продажи объектов недвижимости в середине апреля 2020 года упали на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Меры государственной поддержки в виде субсидирования ипотечных ставок и включения большинства крупных застройщиков в список получателей бюджетных субсидий вытянуть отрасль не смогут, если девелоперы сами не пересмотрят подход к работе.

Координатор экспертно-аналитического центра ИНМиЭН НИУ ВШЭ Алексей Поплавский считает, что делать сколько-нибудь взвешенные прогнозы о будущем рынка строительства на перспективу ближайших лет будет целесообразно лишь через несколько месяцев, и выделяет следующие возможности оптимизации расходов и повышения эффективности строительных компаний:

«В нашей работе с профессиональными игроками и чиновниками мы разделяем точки роста на следующие группы: корректировка нормативно-правовой базы, повышение прозрачности процедур при снижении сроков и стоимости; совершенствование подходов к составлению контрактов и управлению ими; переосмысление подходов к планированию проектов и проектированию; улучшение системы закупок и логистики; повышение эффективности работ на строительном участке; использование новых технологий и материалов, автоматизация процессов; и, то, без чего реализация предыдущих пунктов невозможна — переподготовка сотрудников».

Среди технологий, которые могли бы существенно помочь застройщикам, Алексей Поплавский видит управленческие, BIM-технологии, автоматизацию цепочек управления проектами строительства и модульные решения:

«Очень хорошим потенциалом для улучшения экономики проектов обладают различные модульные решения. Весьма вероятно, что 3D модули, произведенные на заводе, станут одними из лидеров по соотношению характеристик качество, срок, цена».

Кризис как возможность

Слова эксперта подтверждаются практикой: как только эпидемия COVID-19 начала набирать обороты и правительством Москвы было принято решение о строительстве с нуля инфекционной больницы в Новой Москве в рекордно сжатые сроки, встал вопрос, как это сделать. И одним из технических решений, позволяющих значительно сократить сроки строительства, стало применение модульных конструкций при монтаже «мокрых зон» — сантехнических помещений. На российском рынке не так много компаний, которые могли бы обеспечить необходимое качество и объемы.

Компания Modulbau первая в России вывела эту технологию на рынок, наладив производство. Участие в строительстве инфекционного центра стало не только рывком в развитии, но и непростым вызовом.

«Правительством Москвы была поставлена беспрецедентно сложная задача перед всем строительным комплексом города — построить полноценный капитальный инфекционный корпус в Голохвастово за месяц. Для нас эта задача выглядела так: за 14 дней поставить 735 сантехнических модулей, полностью оснащенных всеми инженерными коммуникациями, отделкой, зеркалами, вплоть до туалетной бумаги, — рассказывает основатель компании Modulbau Демид Костерев. — Сложность заключалась в том, что необходимо было за несколько дней разработать с нуля сантехнические кабины, соответствующие требованиям больничного учреждения. В решение этой задачи был вовлечен абсолютно весь коллектив. Компания перешла в круглосуточный режим работы. Один из основных плюсов нашей технологии — на стройплощадке кабина монтируется всего за 30 минут».

Решение может быть масштабировано и дальше — в ближайшие 8 месяцев в Москве планируется возвести еще 13 медицинских учреждений.

Выживут только экономные и быстрые

По приблизительным расчетам, по Москве и Московской области девелоперы ежедневно теряют порядка 1 млрд рублей — это содержание площадок, охраны, штата ИТР-рабочих и ряд других расходов. При этом понятно, что добавленная стоимость в этот период не формируется.

В период заморозки строек часть девелоперов объявят о своей несостоятельности, по различным оценкам, их количество может составить до 50%. Те же, кто доживет до возобновления рабочей активности, окажутся не только в условиях жесточайшей экономии, но и под давлением социальных обязательств, поскольку государство выделяет средства поддержки, в том числе, и под гарантии сохранения рабочих мест.

Многие участники рынка прогнозируют увеличение количества долгостроев, которые в последние годы с таким трудом удалось сократить. Собственно, это, по всей видимости, хорошо понимает и руководство страны — 16 апреля Владимир Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей. И, тем не менее, даже при наличии средств на достройку замороженных объектов сроки сдачи могут существенно увеличиться.

«Возобновление работ на таких объектах займет определенное время. Банкам с этим портфелем нужно как-то работать, т. е. собрать команду, заново собрать и провести тендеры, возобновить финансирование, что само по себе трудоемко. Поэтому новая экономическая реальность потребует решений, существенно сокращающих сроки строительства без ущерба качеству и стоимости, — считает основатель Modulbau Демид Костерев. — В этом случае применение префаб- или модульных конструкций упрощает процедуру возобновления строительства. Оно требует меньшего количества рабочей силы на стройплощадке, можно более точно просчитать финансовые модели и сократить сроки. Применение сантехнических модулей сокращает два месяца на стройке, как минимум. Это позволит хоть как-то нивелировать потерю времени из-за заморозки».

До 5 мая правительство должно озвучить план снятия ограничений для бизнеса, которые ввели из-за пандемии. Пока же девелоперы осваивают онлайн-продажи недвижимости и наблюдают падение спроса.