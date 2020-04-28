Анфиса Чехова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

Москва, 28 апреля. Телеведущая Анфиса Чехова много лет стала жертвой домашнего насилия. Об этом она рассказала в большом посте в Instagram, прокомментировав историю с лишением журналом Glаmour звания «Женщина года» Регины Тодоренко.

Чехова рассказала, что столкнулась с этим явлением 18 лет назад и долгое время была в шоке, не веря, что любимый человек может так с ней поступить.

«Мое лицо было один сплошной синяк, мое сердце было в клочья… Ведь меня бил мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему все! Бил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти», — рассказала Чехова.

По ее словам, не меньше ее шокировало обращение в травмпункт, куда она пришла снимать побои. Она вспомнила, что медсестра сказала ей «Сама виновата». Отметим, что схожее мнение относительно проблемы домашнего насилия высказала и Регина Тодоренко, что вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, что ранее российская актриса Настасья Самбурская отреагировала на скандал вокруг высказываний телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии. Она поддержала певицу и призвала перестать ее травить. Самбурская написала, что «когда тебе морду бьет мужчина», нет оправдания, но пояснила, что в некоторых случаях именно женщина ведет себя неадекватно, а подзатыльник от мужчины часто действует как «успокоительное».

Напомним, журнал Glamour лишили звания «Женщина года» Регину Тодоренко после ее резонансного заявления. Редакция выступила против любой формы насилия.