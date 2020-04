Анфиса Чехова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия

Однажды я сталкивалась с насилием со стороны любимого мужчины! 18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Моё лицо было один сплошной синяк, моё сердце было в клочья... ведь меня бил Мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему всё! Бил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти. К сожалению, тогда я еще не знала, что уходить от мужчины, который сильно пьян, может быть опасно для жизни. Так вот, в том самом травмпункте медсестра, снимающая побои, сказала мне фразу: «Сама виновата! Чего натворила, что он тебя так отделал?» Примерно такую же фразу сказала недавно милая девчушка Регина Тодоренко. Сказала, я уверена, совершенно не подумав. И вот такая закрутилась после этого каша-малаша???? Как женщина, пережившая насилие, и воспринявшая его как точку отсчета в новую Жизнь, где я никогда больше не буду чувствовать себя Жертвой, где я беру на себя ответственность за всё со мной происходящее! Не вину!!! Ответственность! Где я выбираю Других Мужчин!!! Сознательно и Бессознательно! Где я выбираю любить себя и больше никогда себя не предавать и не подвергать опасности... Так вот, как Женщина, для которой Насилие стало причиной самых больших изменений, я хочу сказать самое главное, что я вынесла благодаря моему горькому опыту: «Никто не заслуживает насилия! Никто не виноват! Но всё, что с нами случается- это наш урок! Очень жестокий урок! » Жертвы, столкнувшиеся с жестокостью от своих любимых, самую Большую боль испытывают внутри себя! Когда с каждым ударом рушится твоя Сказка, твоё Счастье, твоя Вера в Любовь и Доверие к Мужчинам! И, что уж лукавить, в голове крутится только один вопрос: «За что?» Да, мы сами задавали себе этот вопрос: «Чем я заслужила? Что я сделала не так?» Жертвы побоев, даже когда их бьют, умудряются чувствовать себя виноватыми! Потому что Жертва = Вина! И они нуждаются в Сострадании, а не в том, чтобы к обвинителям в их голове, еще кто-то присоединился! Так, вот, возвращаясь к Регине... Продолжение в карусели➡️

