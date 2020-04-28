Москва, 28 апреля. Уровень заработной платы в период нерабочих дней должен оставаться на прежнем уровне. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«На сегодняшний день права тех, кто работает в удаленном режиме, защищаются государством. Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычное время работы», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса и установлении нерабочих дней в период с 6 по 8 мая с сохранением заработной платы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает трех миллионов человек. От коронавируса погибло более 211 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.