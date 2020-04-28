Лесные пожары в Забайкалье тушат силами авиации ДОСААФ России

Чита, 28 апреля. К борьбе с лесными пожарами в Забайкальском крае привлекли летчиков Читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России, передает Федеральное агентство новостей. В регионе уже наступил пожароопасный сезон, на постоянном дежурстве для выполнения противопожарных операций подготовлены четыре экипажа самолетов Ан-2, сообщили в пресс-службе организации.

С апреля 2020 года самолеты с экипажами и техническим составом работают на четырех оперативных точках региона: Чита, Хилок, Сретенск и Тунгокочен в зонах ответственности районных отделений Читинской базы авиационной охраны лесов. За время мониторинга и тушения пожаров специалисты ДОСААф уже налетали 200 часов.

В мае 2020 года авиационные противопожарные силы подкрепят вертолетом Ми-2 в Кыринском районе Забайкалья, также при необходимости будет задействован легкомоторный самолет ALS-22.

«Применение авиации при тушении лесных пожаров позволяет более точно наводить наземные силы на очаги возгораний, а также выполнять десантирование парашютистов-пожарных в недоступные для наземной автотехники районы. Помимо этого, переброска пожарных групп по воздуху в необходимые районы повышает эффективность противопожарных мероприятий», — утверждают в ДОСААФ.

Со спутников видно, что уже сейчас горят леса Бурятии, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края, а с июня Рослесхоз прогнозирует начало пожаров в лесах Южного, Приволжского, Уральского федеральных округов. В списке регионов, которые должны быть готовы к лесным пожарам летом, указываются Ханты-Мансийский автономный округ и юго-восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в этот период сохранится опасность пожаров в лесах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Кроме того, с июля пожары могут разгореться на территории Северо-Западного федерального округа — в восточных частях Карелии, в Ленинградской и Новгородской областях, в северной и центральной частях Псковской области и на западе Вологодской области.

Ранее ФАН подробно рассказывал, что нового появится в системе тушения пожаров к этому лету.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил о прогнозах синоптиков на аномальную жару летом 2020 года, которая обострит пожароопасную обстановку в регионах.