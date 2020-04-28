Москва, 28 апреля. Российская эстрадная певица Любовь Успенская в условиях самоизоляции репетирует дома под аккомпанемент собственного оркестра. По словам певицы, она соскучилась по сцене, поэтому приглашает оркестр в свой загородный дом, чтобы порепетировать под аккомпанемент живых музыкантов.

«Настоящий артист может петь даже в лифте. Ничто в жизни лично мне не может помешать качественно спеть. Я это делаю даже у себя во дворе – мой оркестр собирается, и я пою. Мне неважно, смотрят ли соседи, фотографируют ли. Мне просто хочется петь. Очень хочется уже на сцену выйти», — пояснила певица.

Успенская также добавила, что благодаря режиму самоизоляции она вспомнила о забытом репертуаре. По словам певицы, она начала разбирать песню, которая ждала своего часа несколько лет, передает Teleprogramma.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зафиксировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.