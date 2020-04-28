Американский хор исполнил на самоизоляции песню «Три танкиста» 

Москва, 28 апреля. Американский хор, находясь на самоизоляции, исполнил знаменитую советскую песню «Три танкиста».

Композицию на русском языке исполнили музыканты хора Шиллеровского института. Как передает RT, они записали композицию, находясь каждый в своем доме, а после собрали видео в один ролик.

Исполнение широко известной песни «Три танкиста» американские исполнители посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Встреча на реке Эльба состоялась 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау. Красная армия встретилась с войсками 1-й армии США. Это позволило расколоть остатки войск Германии на две части — северную и южную.

Песня «Три танкиста» (автор текста Борис Ласкин, композиторы — братья Покрасс) была написана в 1939 году и является неформальным гимном пограничных и танковых войск СССР и России. Впервые композицию исполнил Николай Крючков в фильме «Трактористы».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы на Красной площади из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране, передавала «Газета.ру». Во вторник глава государства на большом совещании с главами регионов рассказал, как пройдет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в условиях эпидемии.

По его словам, состоится авиационный парад с участием современных боевых самолетов и вертолетов. Авиатехника пройдет в парадном строю, отдавая честь героям, а вечером в центрах городов будет традиционный праздничный салют.