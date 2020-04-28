Друг Бабкиной рассказал, когда ее выпишут из больницы

Москва, 28 апреля. Доктора собираются выписать певицу Надежду Бабкину, ранее госпитализированную с пневмонией, через 7-10 дней, сообщил ее друг, музыкант Евгений Гор.
«Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой», — написал музыкант у себя в Instagram.
Напомним, что в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, однако медики диагностировали у нее серьезную пневмонию. Вскоре стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому. 14 апреля концертный директор Бабкиной Сергей Горох сообщал, что певица уже в сознании, в стабильном состоянии.
«У Надежды все хорошо» Дорогие друзья, последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет. Я долго не писал об этом, чтобы не придумывали всякой ерунды. Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Керроллу вряд ли приснилось бы. Поэтому хочу развенчать все придуманные мифы. Все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю. Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем - это неподдельное счастье и уважение. Вы не просто сохранили жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем❤️❤️❤️❤️ Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы
Ранее в театре «Русская песня» рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной. По информации пресс-секретаря театра Александра Велора, певицу отключили от аппаратов в больнице, теперь ей гораздо лучше. Она интересовалась состоянием дел в театре и передавала коллегам привет, сообщает «Газета.ру».
Специалисты не дают никаких прогнозов о том, когда может восстановиться голос Надежды Бабкиной после перенесенного заболевания. Врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра Надежда Гвоздецкая, работающая с певицей, подчеркивает, что сейчас артистке нужен покой, чтобы полностью восстановиться.