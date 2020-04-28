Друг Бабкиной рассказал, когда ее выпишут из больницы

Москва, 28 апреля. Доктора собираются выписать певицу Надежду Бабкину, ранее госпитализированную с пневмонией, через 7-10 дней, сообщил ее друг, музыкант Евгений Гор.

«Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой», — написал музыкант у себя в Instagram.

Напомним, что в начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат, однако медики диагностировали у нее серьезную пневмонию. Вскоре стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому. 14 апреля концертный директор Бабкиной Сергей Горох сообщал, что певица уже в сознании, в стабильном состоянии.

Ранее в театре «Русская песня» рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной. По информации пресс-секретаря театра Александра Велора, певицу отключили от аппаратов в больнице, теперь ей гораздо лучше. Она интересовалась состоянием дел в театре и передавала коллегам привет, сообщает «Газета.ру».

Специалисты не дают никаких прогнозов о том, когда может восстановиться голос Надежды Бабкиной после перенесенного заболевания. Врач-фониатр, заведующая лор-кабинетом поликлиники Большого театра Надежда Гвоздецкая, работающая с певицей, подчеркивает, что сейчас артистке нужен покой, чтобы полностью восстановиться.