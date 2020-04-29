Сирия, 29 апреля. Количество пострадавших при теракте в Алеппо выросло до 90 человек. Террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на отряд «Лива аль-Кудс» в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе обострился конфликт между ВС Турции и «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба; лишились нескольких военнослужащих на севере Ракки и отразили нападение ИГ1* в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская национальная армия» (СНА): лишилась трех боевиков при столкновении с отрядами «Сил освобождения Африна» в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): на востоке Дейр-эз-Зора провели рейд с обысками совместно с силами международной коалиции.

ВС Турции и союзные силы: провели с военной полицией ВС РФ совместное патрулирование на юге Идлиба и перекрыли дорогу для конвоев «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла опорные пункты курдских боевиков на севере Ракки и лишилась трех боевиков при нападении группы неизвестных на патруль.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): подозреваются в нападении на отряд бойцов «Лива аль-Кудс» в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: направила конвой грузовиков материально-технического обеспечения в Хасаку и присоединилась к рейду «Демократических сил Сирии» на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Министр обороны Израиля Нафтали Бенет заявил, что его страна больше не будет терпеть активность проиранских формирований в Сирии — «Катаиб Хезболла» и Корпус Стражей Исламской революции. По словам Бенета, Израиль настроен ликвидировать присутствие Ирана в Сирии, которое воспринимает как угрозу национальной безопасности еврейского государства. Сутками ранее ВВС Израиля выпустили около восьми ракетных снарядов по позициям «Катаиб Хезболла» из воздушного пространства Ливана. Большая часть снарядов была нейтрализована системами ПВО сирийской армии, но несколько ракет приземлились в жилых кварталах Дамаска, убив трех человек и тяжело ранив еще четверых, среди которых был один ребенок.

Провинция Алеппо

Боевики из состава «Сил освобождения Африна» отчитались об успешных вылазках в зоны контроля протурецких группировок на севере Алеппо. Согласно сообщению боевиков, их группа несет ответственность за серию последних нападение на «Сирийскую национальную армию» в окрестностях поселка Шаран. В результате диверсии были ликвидированы трое боевиков СНА, несколько ранены, также пострадали двое турецких военнослужащих.

Во второй половине дня в городе Африн взорвался заминированная цистерна бензина. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, взрыв прогремел на улице Раджу у рыночной площади. Погибли 43 человека, ранения получили 47 человек. Часть пострадавших была отправлена в местное медицинское учреждение, другая часть в турецкую провинцию Хатай. Так как теракт произошел на подконтрольной турецкой армии и союзными силам территории, под подозрением боевики из состава «Сил освобождения Африна» — группировки подконтрольной «Отрядам народной самообороны» (YPG). В их послужном списке уже несколько терактов в соседнем городе Аль-Баб и поселке Аль-Раи.

На северо-востоке провинции произошел двойной теракт. Как сообщает новостное агентство Aleppo AMC, в подконтрольной «Отрядам народной самообороны» (YPG) зоне в городе Айн-аль-Араб (Кобани) взорвалось два СВУ, установленные у штаб-квартиры YPG. Несколько боевиков погибли на месте и получили ранения. В настоящее время ни одна из действующих в провинции вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за организацию теракта.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустынной местности в районе города Меядин были обнаружены тела двоих бойцов «Лива аль-Кудс». Согласно информации агентства Halab Today, группа неизвестных на мотоциклах совершила нападение на блокпост группировки в данном районе, после чего злоумышленники похитили пятерых ополченцев, двоих других застрелили и оставили их тела в пустыне. В нападении на бойцов подозревают «спящие ячейки» «Исламского государства», который участили вылазки на юго-востоке провинции в зонах контроля иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции и «Лива аль-Кудс». По мнению военных аналитиков, террористы могут укрываться на востоке провинции в зонах оккупации «Демократических сил Сирии» и международной коалиции.

На востоке провинции боевики «Демократических сил Сирии» с поддержкой сил международной коалиции провели рейд. Как передает портал Masar Press Net, к операции присоединились ударные вертолеты ВС США. Кампания рейдов на востоке провинции была развернута после нападения неизвестных на конвой американских военнослужащих у нефтегазового месторождения Аль-Омар, где неизвестные уничтожили бронированный автомобиль и похитили двух солдат США

Провинция Идлиб

На северо-востоке провинции боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли вылазку к позициям сирийской армии у поселка Маарет ан-Насан. Как сообщает портал Aleppo AMC, подразделения САА открыли ответный ракетный огонь по опорным пунктам вооруженной группировки. Позднее боевые действия отмечались в окрестностях деревень Кансафра и Аль-Фатыра на юге провинции Идлиб. Как передает источник в сети Twitter @ufuk_sy, данные о потерях боевиков в живой силе и боевой технике пока ещё не поступали.

Как передает портал Step News, у поселка Маарет ан-Насан боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» пригнали строительную технику чтобы разрушить установленные турецкими военнослужащими заграждения на трассе. По данным источника, ранее ВС Турции установили барьеры на дорогах у Маарет ан-Насана, чтобы помешать конвою боевиков проникнуть в зоны контроля правительственных войск. Действия турецких войск только обострили отношения с «Хайят Тахрир аш-Шам». Несколько дней назад боевики вступили в прямую конфронтацию с турецкими войсками под Найрабом, где военнослужащие пытались разогнать демонстрацию на трассе М4. В беспорядках приняли участие боевики и обстреляли из минометов турецкий наблюдательный пункт, в ответ на что Турция нанесла авиаудар по укрепленным районам группировки.

Провинция Ракка

Неизвестные совершили нападение на контрольно-пропускной пункт боевиков «Сирийской национальной армии» в районе Аль-Алама в городе Тель Абъяд. Как передает новостной портал Aleppo AMC, при обстреле был нанесен только материальный ущерб, никто из членов СНА не был ранен или убит. В нападении подозревают «Демократические силы Сирии».

Как сообщает агентство Step News, на севере провинции пострадали несколько сирийских военнослужащих. По данным местных источников, неизвестные установили СВУ в автомобиль сирийской армии, в результате взрыва погиб один военнослужащий, двое других, которые также находились в салоне в момент детонации, получили ранения. Инцидент произошёл в районе расположения 93-й бригады у города Айн-Исса. В установке СВУ подозреваются боевики «Демократических сил Сирии».

Провинция Хасака

Министерство обороны Турции сообщает, что ночью в 26 км к юго-востоку от города Рас аль-Эйн боевики из состава «Отрядом народной самообороны» YPG начали ракетный и артобстрел турецкой армии и союзных сил, дислоцированных в зоне операции «Источник мира». Оперативные центры были проинформированы, и войска были переведены в действие. Согласно заявлению ведомства, ВС Турции открыли огонь по боевикам и возможному путям их отступления, ликвидировав семь боевиков и тяжело ранив еще четверых.

На северо-востоке провинции были замечены при патрулировании вертолеты ВКС РФ. По информации РИА воздушное патрулирование прошло в районе проведения турецкой операции «Источник мира». Российские военнослужащие отслеживают попытки незаконных вооруженных формирований соединиться или передислоцироваться в указанной зоне.

На северо-востоке провинции был замечен очередной американский конвой подкрепления. Как сообщает источник в сети Twitter @Natsecjeff, колонна грузовиков с материально-техническим обеспечением вошла в Сирию с территории Иракского Курдистана и направилась к базе ВС США в городе Камышлы.

Ирак

Как передает агентство Al Masdar, Силы народной мобилизации («Хашд Шааби») совместно с иракская армией и пограничниками начали совместную операцию по очистке пустыни Акашат от «спящих ячеек» запрещенного в РФ «Исламского государства». Заместитель командующего операциями в Анбаре Ахмед Насралла заявил в пресс-релизе, что операция будет проведена на основе полученных разведданных о том, что террористы ИГ вернулись к подпольной деятельности в приграничном районе. Глава округа Аль-Валид Абдул Муним аль-Тармуз заявил, что террористы совершают нападения с применением среднего и легкого вооружения на границе с Сирией. Начало операции было объявлено после нескольких вылазок террористов в указанном районе.

Источник подчеркнул, что за последние месяцы выросло число вылазок ИГ между провинциями Киркук, Салах ад-Дин и Дияла. Указанная зона уже известна как так называемый «Треугольник смерти».

1 Организация запрещена на территории РФ.