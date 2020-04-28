Москва, 28 апреля. Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что численность безработных в РФ достигла 950 тысяч человек.

«Статистика достигла показателя 950 тысяч человек, то есть последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе рассчитывали», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Институт социальной политики НИУ ВШЭ прогнозирует, что к концу эпидемии число безработных в России может увеличиться до пяти миллионов человек. Однако подобные прогнозы являются одним из вариантов развития событий.

«Это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд РФ просчитывал у себя. То есть мы четко отследили тенденции, которые сегодня складываются на рынке», — добавил Котяков.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает трех миллионов человек. От коронавируса погибло более 211 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения, 867 человек умерли. Более восьми тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.