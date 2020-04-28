حصاد أخبار ليبيا في 28 أبريل/نيسان: حفتر يسعى لإقامة دولة مدنية في ليبيا وموسكو تعلق على ذلك

ليبيا. شابوفالوف يؤكد أن موقف حفتر ينطلق من المصالح الوطنية الليبية، ومالكفيتش واثق من أن حفتر سيدخل التاريخ باعتباره الشخص الذي وحد ليبيا، وبيسكوف يكشف عن موقف موسكو من الأحداث في ليبيا

شابوفالوف: موقف حفتر ينطلق من المصالح الوطنية الليبية

أنصت المشير خليفة حفتر، إلى الليبيين، الذين دعوا إلى التخلي عن اتفاقيات الصخيرات من أجل المزيد من بناء الدولة في البلاد، تم إفشال اتفاقية الصخيرات منذ فترة طويلة من قبل حكومة الوفاق، أفقدوها معناها.

مالكفيتش: حفتر سيدخل التاريخ باعتباره الشخص الذي وحد ليبيا

سيدخل حفتر في التاريخ كشخص قام بتوحيد ليبيا بالفعل، وبصفته الشخص الذي يريد استكمال هذه العملية والتخلص من قطاع الطرق. ويعلن أن السلطة ستنقل إلى المدنيين، في الواقع إنه يحاول فقط تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في برلين.

بيرينجيف: حفتر على عكس السراج، سيخلق سلطة مدنية في ليبيا

إحدى اللحظات الأساسية في كلمة حفتر هي الوعد بأنه، على عكس السراج، لن يستولي على السلطة ويحكم بمفرده: لن تكون هناك سيطرة عسكرية. لقد تكفل بتشكيل سلطة مدنية.

الكرملين يعلق على تصريحات حفتر حول المجتمع المدني في ليبيا

لا تزال موسكو مقتنعة بأن التسوية المحتملة الوحيدة للأزمة في ليبيا، قد تكون على مسار التواصل السياسي والدبلوماسي، وفي المقام الأول بين جميع الأطراف المتنازعة

مقتل خمسة أشخاص في هجوم لطائرة مسيرة تابعة لحكومة الوفاق والتي أصابت شاحنة خلايا نحل

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي على صفحته الرسمية في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه مساء يوم 27 أبريل /نيسان، أصابت طائرة تركية بدون طيار شاحنة غذاء. مما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل، وكانت الشاحنة تنقل خلايا نحل.

لافروف يقول أن الوقت قد حان للأمم المتحدة من أجل تعيين ممثل خاص جديد لليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من الضروري تعيين ممثل خاص دائم جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. وأضاف الوزير أنه ينبغي القيام بذلك في الوقت القريب.