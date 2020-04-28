Британские ученые обнаружили неожиданный эффект от карантина

Лондон, 28 апреля. Пандемия коронавируса привела к тому, что люди начали регулярно мыть руки. По мнению ученых из британского Университета Центрального Ланкашира, это стало одним из двух побочных эффектов пандемии коронавируса.

Ученые из Великобритании провели исследование, чтобы установить, как повлияют на будущую жизнь меры изоляции и приобретенные привычки. Согласно их данным, лишь 32% британских мужчин и 64% женщин регулярно мыли руки после посещения туалета. После начала пандемии оба показателя выросли до 83%. Также полезной благоприобретенной привычкой исследователи назвали социальное дистанцирование.

Вторым непредвиденным эффектом стало заметное снижение сезонных заболеваний, в первую очередь гриппа и ОРВИ. Как правило, самой уязвимой категорией населения являются дети, и распространение заболевания обычно начинается с них. Однако из-за введенных ограничений распространение сезонных простуд заметно снизилось.

«Поскольку в большинстве стран закрыты школы по всей стране, чтобы замедлить распространение коронавируса, многие дети в настоящее время находятся дома. Вероятно, это может ограничить передачу гриппа в определенной степени», — сообщается в материале журнала The Conversation.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло более 3 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 211 тысяч человек.