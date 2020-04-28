МИД Чехии назвал ноту посольства РФ «ненадлежащей»

Прага, 28 апреля. МИД Чехии счел «ненадлежащей» ноту посольства России в Праге, направленную в связи с публикацией статьи в местном издании Respekt о прибытии в страну мужчины с дипломатическим паспортом РФ и с ядом в чемодане якобы с целью отравить некоторых пражских муниципальных депутатов, сообщила представитель чешского дипведомства Зузана Штихова.

Напомним, что 27 апреля чешский еженедельник Respekt, ссылаясь на источники в местных спецслужбах написал, что якобы 3 недели назад в Прагу прибыл некий мужчина с российским диппаспортом, имевший в своем чемодане смертельный яд рицин. По данным издания, он последовал в российское посольство на ожидавшем его автомобиле диппредставительства. Respekt выдвинул версию, что яд предназначался для двух пражских муниципалов: старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора чешской столицы Зденека Гржиба, которые выступили инициаторами сноса памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.

Российское посольство в этой связи направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость беспочвенных нападок на РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию чешского еженедельника фейком и очередным раздражителем в российско-чешских отношениях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что никто не предъявил доказательств попытки отравления.

«МИД Чехии отослал ответ на российскую ноту, которую мы считаем ненадлежащей, поскольку она направлена на ограничение работы независимых СМИ. Чехия выполняет и далее будет выполнять все свои обязательства, вытекающие из международного права», — заявила представитель чешского дипведомства.

Зузана Штихова отметила, что в Чехии действует свобода печати и запрет цензуры в соответствии с Декларацией основных прав и свобод. По ее словам, Прага в эти свободы «не вмешивается и вмешиваться не будет». Она говорит, что за подробностями приезда в страну мужчины с ядом необходимо обращаться к спецслужбам, МИД Чехии не будет это комментировать.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что, по некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника Коневу в Праге подготовила компания из США, передает RT. По имеющимся данным, доклад подготовила американская фирма Squire Patton Boggs.