Число случаев заражения COVID-19 в США перевалило за 1 млн

Вашингтон, 28 апреля. Число случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией в США превысило 1 миллион, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Согласным последним данным, число заражений достигло 1 003 328, зафиксировано 57 533 летальных исходов.

На сегодняшний день Соединенные Штаты остаются лидером в мире как по числу заражений, так и по числу смертей от COVID-19. Только за последние сутки в стране было выявлено 22 412 случаев заражения (днем ранее этот показатель составлял 27 631), передавал RT. Также за прошедшие 24 часа скончались 1 378 человек.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает более 3,1 млн человек. От коронавирусной инфекции погибло более 214 тыс. человек.