Запрет на полеты не помешал боевикам ПНС принять из Турции очередной самолет

Триполи, 28 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии ожидают прибытие очередного самолета, вылетевшего из Турции. Пользователь Twitter опубликовал в Сети маршрут, по которому движется воздушное судно.

Речь идет Airbus 320, самолет принадлежит Libyan Airways, он направляется на подконтрольные ПНС территории. Следует подчеркнуть, что главарь боевиков Файез Саррадж не раз говорил о введении различных ограничений, призванных помешать распространению пандемии коронавируса. В рамках этих решений было прекращено авиасообщение с другими странами. Новый лайнер из Турции, который ожидает ПНС, свидетельствует о лицемерности заявлений Сарраджа. Совершенно очевидно, что на борту самолета не находится медицинский груз для борьбы с COVID-19. Вероятнее всего, лайнер доставит в Ливию очередную партию сирийских наемников, управляемых турецкими офицерами.

Турция, невзирая на объявленное 18 марта гуманитарное перемирие, продолжает снабжать боевиков ПНС живой силой и оружием. На данный момент в Ливии находится порядка 17 тысяч сирийских наемников, переброшенных из турецких военных лагерей воевать на стороне террористов ПНС. Еще около двух тысяч ожидают отправки в ближайшее время. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) ранее отмечала, что в ее распоряжении имеется список из десятков имен боевиков ИГ1, которых Анкара завербовала для участия в боях на стороне ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.