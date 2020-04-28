Ливии необходимо помочь восстановить государственность, уверены Михаил Богданов и Ян Хаккер

Москва, 28 апреля. Специальный представитель Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонные переговоры с советником Канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. Германская сторона выступила инициатором разговора, речь в котором шла о кризисе в Ливии. Темами обсуждения также стали военно-политическая обстановка в стране, нарушение резолюции 2510 СБ ООН.

Дипломаты сошлись во мнении о важности скорейшей остановки любых боевых действий, в том числе и в рамках гуманитарного перемирия, веденного в качестве сдерживающей меры распространения коронавируса.

Москва и Берлин совместно настаивают на налаживании устойчивого инклюзивного межливийского диалога. Богданов и Хеккер считают, что он поспособствует созданию государственных органов власти и окажет поддержку в обеспечении единства ливийского народ, а также сохранить территориальную целостность и суверенитет Ливии.