Сирия, 28 апреля. В Хаме на мине, оставленной боевиками, подорвался мирный житель. Количество пострадавших во время теракта на севере Алеппо выросло до 90 человек. На севере Ракки погиб сирийский солдат. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились нескольких военнослужащих на севере Ракки.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в установки бомбы в автомобиль сирийских военнослужащих.

«Отряды народной самообороны»: подозреваются в организации теракта на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Министр обороны Израиля Нафтали Бенет заявил, что его страна больше не будет терпеть активность проиранских формирований в Сирии — «Катаиб Хезболла» и Корпус Стражей Исламской революции. По словам Бенета, Израиль настроен ликвидировать присутствие Ирана в Сирии, которое воспринимает как угрозу национальной безопасности еврейского государства.

Напомним, что двое суток назад ВВС Израиля выпустили около восьми ракетных снарядов по позициям «Катаиб Хезболла» из воздушного пространства Ливана. Большая часть снарядов была нейтрализована системами ПВО сирийской армии, но несколько ракет приземлились в жилых кварталах Дамаска, убив трех человек и тяжело ранив еще четверых, среди которых был один ребенок.

Провинция Алеппо

Поступают обновленные сведения о жертвах теракта в городе Африн. Как передает Telegram-канал @WarJornal, взрыв заминированного автомобиля прогремел вечером, транспортное средство было припарковано у оживленной рыночной площади. Некоторые местные источники указывают, что СВУ было закреплено на цистерне бензина. По обновленным данным, в результате взрыва погибли 43 человека, ранения получили 47 человек. Часть пострадавших была отправлена в местное медицинское учреждение, другая часть в турецкую провинцию Хатай. Так как теракт произошел на подконтрольной турецкой армии и союзными силам территории, под подозрением боевики из состава «Сил освобождения Африна» — группировки подконтрольной «Отрядам народной самообороны» (YPG). В их послужном списке уже несколько терактов в соседнем городе Аль-Баб и поселке Аль-Раи.

Провинция Ракка

Как сообщает агентство Step News, на севере провинции пострадали несколько сирийских военнослужащих. По данным местных источников, неизвестные установили СВУ в автомобиль сирийской армии, в результате взрыва погиб один военнослужащий, двое других, которые также находились в салоне в момент детонации, получили ранения. Инцидент произошёл в районе расположения 93-й бригады у города Айн-Исса. В установке СВУ подозреваются боевики «Демократических сил Сирии», которые совершают вылазки на севере провинции.

Провинция Хама

Согласно бюллетеню Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по выявлению фактов нарушения режима тишины на северо-западе Сирии, за прошедшие сутки ни одна из сторон не зафиксировала случаев открытия огня.

На севере провинции на мине подорвался местный житель. По информации портала Masar Press Net, трагедия произошла в поселке Маан, во время сезонных работ в сельскохозяйственных угодий. Трактор наехал на снаряд, который остался в поле после боевиков. При взрыве погиб водитель трактора, еще одного фермера ранило осколками. Предположительно, мина была установлена боевики «Хайят Тахрир аш-Шам». До осени 2019 году север провинции находился в их оккупации до начала активных боевых действий сирийской армии в рамках операции по освобождению провинции от вооруженных бандформирований. При отступлении террористы минировали поля и жилые кварталы.