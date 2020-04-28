Эксперт заявил, что помогая Африке, Россия может избавиться от санкций

Впервые с 2010 года Россия приостановила экспорт зерна на мировой рынок до 30 июня. Теоретически Министерство сельского хозяйства может пересмотреть решение, однако в ближайшие месяцы это вряд ли возможно.

Пандемия COVID-19, спад экономической активности в мире и в стране, опасность снижения урожая на юге России – все это заставило государство прежде всего думать о внутреннем потребителе и производителе. Профессор Института экономики РАН Иван Валентинович Стариков считает, что власти приняли трудное, но правильное решение, потому что сейчас основная задача заключается в том, чтобы «поддержать отечественного производителя и стимулировать внутренний спрос».

Зерновые культуры остаются одним из основных российских продуктов, отправляемых на экспорт. Страна определенно завоевала нишу сельского хозяйства на международном рынке, особенно в Африке. Поэтому, по словам эксперта, решение далось России непросто. С 2016 года российский экспорт в Африку вырос на 73%, достигнув 4,6 миллиарда долларов США в 2018 году. Лидерами среди потребителей российского продовольствия являются Египет, за ним следуют Судан, Алжир и Марокко.

В странах к югу от Сахары российское зерно также начинает набирать свою популярность: доля закупок увеличилась примерно до 40%. Ранее традиционным экспортером зерна в регионе считалась Франция. Но в 2016 году в стране был очень плохой урожай, что значительно сократило объем поставок французской продукции: доля французской пшеницы снизилась с 33% до 10%.

По данным доклада Росстата, урожай зерна в России в 2019 году увеличился на 6,5% по сравнению с показателем прошлого года и составил 120,6 миллиона тонн, из них 75 миллионов тонн – пшеницы. Поэтому государство обладает достаточными запасами, способными обеспечить внутренние потребности населения и возобновить экспорт.

Также по мнению эксперта, у России есть шанс пережить не только экономический кризис, но и оказать помощь бедным странам, и тем самым повысить свой престиж на международной арене. Начиная с 2000 года Россия тесно сотрудничает со Всемирной продовольственной программой. В рамках этого сотрудничества Российская Федерация оказала помощь многим странам, в том числе африканским: материальная помощь Демократической Республике Конго в размере 1 млн долларов США, поставка российских грузовиков «КАМАЗ» в Центральноафриканскую республику, продовольственная помощь Джибути и многое другое. По мнению эксперта, Россия могла бы выступить с инициативой оказания продовольственной помощи бедным странам Африки, что в свою очередь может способствовать продвижению на рынок гуманитарных услуг ООН продукции российских производителей и укреплению позиций России как активного участника процесса содействия международному развитию.

По словам эксперта, страны Западной Европы в отличие от России не спешат спасать Африку, что влечет за собой последствия, которыми в свою очередь недовольны жители европейских стран:

«Вместо того, чтобы искусственно ограничивать производство сельскохозяйственной продукции в Западной Европе и Северной Америке, правительства этих стран должны были договориться, что они помогают беднейшим людям Северной Африки. Это ограничило бы приток мигрантов, которые плывут к Европе через Средиземное море. Если бы христианский мир осуществил эту миссию вместо того, чтобы ограничивать производство, то страны Запада быстро решили бы проблему миграции, которая приносит очень много проблем. Как мы видим, политика мультикультурализма там провалилась».

Как уже было сказано выше, Россия активно поставляет зерно в Африку. Эти поставки осуществляются на коммерческой основе, что приносит выгоду, выраженную в денежном эквиваленте. Однако не меньшую пользу может принести и гуманитарная деятельность, для ведения которой потенциал у России есть. По словам эксперта, успешное участие в гуманитарных программах может способствовать отмене или частичной отмене санкций:

«Россия могла бы стать ключевым игроком. Если бы наша страна выступила с подобной инициативой, с нас бы все санкции сняли под давлением арабского мира и беднейших стран».

Последние 20 лет Россия достаточно успешно выстраивает дипломатические отношения и торговые связи с Африкой. Достигнутый результат не должен быть сведен на нет, а помощь нуждающимся будет оказана. По заявлению Министерства сельского хозяйства, ограничения не повлияют на показатели экспорта в 2020 году.