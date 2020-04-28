Санкт-Петербург, 28 апреля. Ограничительные меры в связи с риском распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге продлены до 12 мая. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Берегите себя! Вместе мы справимся!» — сказал Беглов в видеообращении к жителям Петербурга.

Глава города также добавил, что подписал постановление, в рамках которого будут осуществляться дополнительные выплат медикам, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом. Кроме того, губернатор выразил благодарность медикам, волонтерам, студентам и предпринимателям за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает трех миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 211 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 93 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 867 человек скончались. Более восьми тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.