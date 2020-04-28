Египет поддержал Хафтара после выхода из Схиратских соглашений

Каир, 28 апреля. Решение фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара выйти из политического соглашения 2015 года стало ответом на непрекращающуюся агрессию Турции, заявил египетский политик Ахмад Абаза.

Заместитель главы комитета по делам арабских стран в парламенте страны Ахмад Абаза поддержал выход из Схиратского соглашения, которое утратило силу в 2018 года. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что страны, являющиеся кураторами договоренностей, проигнорировали турецкое вмешательство в дела Ливии и не предприняли шагов для его остановки.

«Последнее заявление Халифы Хафтара стало ответом на эти нарушения и явную агрессию», — считает Абаза.

Созданный искусственным путем кризис в Ливии ставит под угрозу национальную безопасность Египта. Каир, продолжил политик, является стороной, которая отвергает любое внешнее вмешательство в дела государства и стремится к восстановлению Ливии.

В декабре 2019 года турецкие власти подписали ряд соглашений сотрудничестве с так называемым Правительством национального согласия (ПНС), в том числе и в военной сфере. Один из меморандумов касался определения новых морских границ. Это осудили власти Греции и Египта, интересы которых были грубо нарушены.