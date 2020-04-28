В Совфеде отреагировали на продление выходных дней до 11 мая

Москва, 28 апреля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал продление нерабочих дней в России до 11 мая.

Рязанский подчеркнул, что режим самоизоляции должен строго соблюдаться. Статистика заболеваемости в стране пока плавающая.

«Президент четко дал понять, что пик не пройден, надо быть готовыми к разным вариантам. Режим повышенной готовности не снижается. Необходимо по полной работать в части отражения атаки коронавируса», — заявил сенатор.

По его мнению, ожидать смягчения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса можно будет к концу мая, передает RT.

Напомним, что 28 апреля президент России Владимир Путин, выступая в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, сообщил, что 6-8 мая в стране будут нерабочими. Таким образом, период нерабочих дней в РФ продлится до 11 мая.

Глава государства призвал россиян в майские праздники воздержаться от походов в гости и необязательных поездок. Путин подчеркнул, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».