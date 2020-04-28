США и Нигерия хотят привлечь Китай к ответственности за последствия пандемии COVID-19

После окончания эпидемии правительству Китая придется нелегко. Рано или поздно, пандемия закончится. Но потом, возможно, Поднебесную ждут судебные разбирательства.

Группа нигерийских юристов подает в суд на Китай за неблагоприятные последствия пандемии COVID-19 для страны и ее граждан.

Юристы требуют 200 млрд долларов США в качестве возмещения ущерба за «гибель людей, экономическую блокаду, трудности, социальную дезориентацию, психическую травму и нарушение нормального, повседневного существования людей в Нигерии».

Адвокаты разработали двухэтапный план действий. Сначала необходимо обратиться в Высший суд Нигерии, после чего юристы намерены убедить правительство страны возбудить дело против Китайской Народной Республики в Международном суде в Гааге.

Это не первый случай, когда Поднебесную хотят призвать к ответственности за вспышку коронавируса. Ранее египетский адвокат выдвинул обвинения против председателя КНР Си Цзиньпина, призвав его страну выплатить 10 трлн долларов США в качестве компенсации ущерба. США также не остались в стороне. Ранее американские штаты Миссури и Миссисипи подали иск против китайского правительства, утверждая, что в глобальной пандемии виноваты официальные лица страны.

Также в понедельник, 27 апреля, на пресс-конференции президент США Дональд Трамп сказал о том, что его правительство рассматривает разные варианты привлечения Китая к ответственности за происходящее. Так он ответил на вопрос журналиста, планирует ли Белый дом выставить счет Пекину, как якобы это сделала Германия.

«Мы можем сделать гораздо проще. Мы сделаем то же самое без особого труда. Германия рассматривает такой вариант, мы тоже можем пойти этим путем. Но тогда США затребуют куда большую сумму, чем Германия. Об окончательных цифрах пока говорить рано, но ситуация очень серьезная. Я имею в виду ущерб, который нанесла пандемия всему миру. Это вред и для США, и для других стран», — заявил Трамп.

Тем не менее, официальных претензий власти Германии Китаю не выдвигали.