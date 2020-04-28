Меган Маркл открыто завидует Кейт Миддлтон

Лондон, 28 апреля. Cупруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала об истинных причинах, побудивших ее, а также ее мужа, покинуть королевский двор и переехать в США. Как пишет британское издание Daily Mail, она поделилась своей историей с друзьями.

По словам источника в окружении Маркл, та не выдержала травли, которую развернула британская пресса.

«По ее словам, с ней обходились несправедливо, придирались ко всему, даже к тому, как она поглаживала живот во время беременности», — приводит газета слова своего источника.

Супруг Меган – Гарри – тоже недолюбливает британских журналистов, так как полагает их причастными к гибели своей матери, принцессы Дианы. Гарри жаловался на поведение прессы как королеве Елизавете II, так и принцу Чарльзу, однако никакой помощи не дождался.

Как рассказал источник, Меган убеждена, что королевская семья не стала бы терпеть такого отношения к Кейт Миддлтон – супруге принца Уильяма, брата Гарри, и открыто завидует ей. Поскольку никто не воспринимал жалобы принца и его жены всерьез, им пришлось действовать самостоятельно.

25 апреля принц Гарри и его супруга объявили, что больше не будут общаться со следующими британскими изданиями: Daily Mail, The Sun, Daily Mirror и Daily Express. Чета смогла пойти на такой шаг, лишь отказавшись от королевских привилегий, так как в Великобритании частная жизнь королевской семьи считает предметом оправданного общественного интереса.

Ранее стало известно, что когда герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была еще только невестой принца Уильяма, королева Великобритании Елизавета II позволила ей нарушить протокол. Это было необходимо для того, чтобы девушка могла почувствовать, что ей рады в королевской семье. Оказывается, когда Миддлтон приглашали в шотландскую резиденцию королевы, ее фотографу разрешили делать снимки, хотя, согласно правилам, фотографировать здесь могли только члены королевской семьи.